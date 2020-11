Un sisma di magnitudo 2 è avvenuto nella notte ai piedi del Vesuvio, con epicentro a Massa di Somma. La profondità è stata rilevata a zero chilometri, una superficialità che ha permesso a chi vive ai piani alti di avvertire un leggero movimento tellurico. Chiaramente non ci sono danni.

Al momento la lieve scossa è isolata e non ci sono stati altri microsismi. Dunque, fanno sapere dall’Ingv, non c’è alcuno sciame in corso.