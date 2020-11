Valentina Dovere ha perso la sua battaglia contro il male incurabile ad appena 30 anni. Sui social sono tantissimi messaggi di cordoglio per la 30enne di Frattamaggiore che per due anni ha lottato contro il “mostro” proprio nel territorio della terribile Terra dei Fuochi. Una morte che ha lasciato tutti disperati.

Particolarmente commovente il messaggio del papà di Valentina: “Trent’anni segni particolari: bellissima, tanti progetti e tanta voglia di vivere, non sono bastati a tenere in vita la mia Valentina. Dopo 2 anni di battaglia, con quella maledetta bestia, il mio angelo biondo, si è dovuta arrendere, ed è volata via in paradiso”.