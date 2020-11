Notte di paura in tutto l’Agro Sarnese per il fortissimo vento cominciato già intorno alle 22 di ieri e che tuttora sferza sul territorio. Ed in particolare a Sarno si contano i danni. All’ospedale Martiri del Villa Malta (come nella foto diffusa da Telenuova) è addirittura volato via il container utilizzato per fare da pretriage per i pazienti presunti Covid. Per fortuna era notte inoltrata ed all’interno non c’era nessuno.

Sarno è stata particolarmente colpita dal vento: strage di alberi lungo l’intera città. Sul corso principale sono diversi i tronchi caduti, ma situazioni simili si possono notare lungo tutto il territorio. Non mancano inoltre episodi di caduta di intonaco e altri danni causati dalla potenza del vento.