SuperEnalotto fortunato nel Vesuviano ed in Campania. Sono infatti ben due i “5” da 12.663,24 euro l’uno centrati in regione, di cui uno in provincia di Napoli. Il vincitore ha convalidato la sua schedina al Tabacchi di via San Leonardo 23, a San Giuseppe Vesuviano. Di Cava de’ Tirreni il secondo fortunato campano.

Intanto il Jackpot è giunto a 69,3 milioni di euro e sarà messo in palio domani, giovedì 26 novembre. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 manca da quasi sei anni ossia dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.