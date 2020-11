Sono 48 le persone sanzionate per il mancato uso della mascherina e 4 gli esercizi commerciali sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti Covid nel fine settimana a Salerno e in provincia. Questo il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine in attuazione delle indicazioni emerse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Salerno Francesco Russo.

Sono state impiegate nei controlli unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’ausilio dei militari dell’Esercito Italiano e delle pattuglie delle Polizie locali. Le misure di vigilanza sono state disposte con una specifica ordinanza emessa dal questore di Salerno, Maurizio Ficarra, d’intesa con i comandanti provinciali dei Carabinieri, colonnello Gianluca Trombetti, e della Guardia di Finanza, generale Danilo Petrocelli. Sono state controllate 2006 persone, 48 delle quali sanzionate per mancato uso della mascherina, e sono stati controllati 415 esercizi commerciali, 4 dei quali multati per il mancato rispetto della normativa anti Covid-19.