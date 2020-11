«Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni circa la situazione degradata del manto stradale di alcune strade comunali». A dirlo è la consigliera comunale Olimpia Ferrara che ha effettuato dei sopralluoghi e ha richiesto l’intervento dell’ufficio Lavori Pubblici del comune di Striano». In tal senso è stato evidenziato che in Via Saudone erano presenti, lungo la strada grosse buche circoscritte per le quali è stato chiesto l’immediato ripristino. E ancora in via Palma IV Traversa sono presenti, lungo tutta la carreggiata, numerose buche e avvallamenti in seguito ai lavori effettuati sui sottoservizi nel corso degli anni.

Inoltre i consiglieri ‘ ̀ come Via Palma e Via Furchi dove «contestualmente ai lavori di rifacimento del manto stradale di questi giorni, abbiamo richiesto l’installazione di ̀, avendo accolto le segnalazioni dei residenti. Continuiamo con l’impegno di vigilanza, di proposta e soprattutto di ascolto dei cittadini, assunto in campagna elettorale. La rinascita economica della nostra comunità passa attraverso gli investimenti nelle infrastrutture che sono state oggetto di campagne elettorali, ma che ancora versano in situazioni pietose».