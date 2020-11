Via A. Sorrentino, via Angiporto del Castello, via G. Verdi, via D. Alighieri, via N. Caputo e via Mafalda di Savoia. È questo il novero delle strade di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove, da oggi e fino al 13 novembre, sara’ possibile per i pedoni transitare ma non sostare. Lo stabilisce una nuova ordinanza del sindaco, Vincenzo Servalli.

Nel dispositivo previste anche alcune eccezioni come l’attesa per l’ingresso agli uffici e quella per i servizi pubblici. L’ordinanza, si legge in una nota dell’Amministrazione cittadina, e’ volta al contenimento del contagio al nuovo coronavirus