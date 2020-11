”Oggi ci sono giunti i nuovi dati dell’Asl relativi agli ultimi 4 giorni. Abbiamo 250 nuovi positivi mentre le persone in sorveglianza sanitaria sono 118. I positivi attivi sono 778 stabili in virtù dell’aumento dei guariti”. Lo rende noto Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

“Invito tutti i cittadini a rispettare le regole – aggiunge – Sul sito del Comune ci sono tutte le norme e sono indicate le categorie che possono restare aperte. Ricordiamo anche che c’è divieto di uscire se non per motivi di comprovata necessità. Allo stesso tempo non è possibile andare da un comune all’altro, tranne se per comprovata necessità. Allo stesso tempo ricordo che tutti gli esercenti devono provvedere alla sanificazione settimanale e anche nei condomini, nei parchi residenziali, c’è l’obbligo di sanificazione mensile degli ambienti comuni. E’ obbligatorio indossare la mascherina all’aria aperta, nei negozi anche per i dipendenti. Dobbiamo spezzare la circolazione del virus”.