NAPOLI – Si e’ giocato a quello che, probabilmente, la settimana prossima diverra’ il ‘nuovo’ stadio Diego Armando Maradona, ex San Paolo di Napoli. Emozioni uniche ma ricorrenti in questi giorni di dolore, devastanti e caratterizate da un filo di malinconia. La vita va, pero’, avanti e…show must go on, nel nome di Diego. Quella con la Roma è stata una partita tranquilla, poche ma considerevoli azioni che hanno portato il Napoli alla vittoria.

— LE PAGELLE DEL NAPOLI —

Alex MERET 6 – Spettatore della gara, mai chiamato realmente in causa.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Diversamente dalla ultime prestazioni, questa sera si e’ intravisto il Di Lorenzo che abbiamo imparato inizialmente a conoscere. Spinazzola cliente scomodo ma si e’ difeso bene.

Kostas MANOLAS 6,5 – il suo vecchio “amico” di squadra Dzeko non ha avuto la meglio su di lui. Si e’ mosso bene, lavorando altrettanto.

Kalidou Koulibaly 6,5 – Bene in coppia con Manolas i quali confermano il muro azzurro invalicabile. Il senegalese fa un buonissimo primo tempo e ferma il bosniaco nella sua meta’ campo.

Mario Rui 6,5 – A parte i vari tentativi da calcio d’angolo falliti, splendido il tacco al volo che apre al ribaltamento alla gara e che porta al 2-0.

Diego DEMME 6,5 – Fa un buon lavoro ma nulla di eclatante. Ordinaria amministrazione (dall’83 LOBOTKA Sv).

Fabian Ruiz 6,5 – Padrone del campo fino alla sostituzione ed autore della rete del raddoppio azzurro.

Hirving LOZANO 6 – Aiuta il reparto difensivo piu’ volte e, rispetto al passato, e’ un altro giocatore. (dal 67′ POLITANO 7 – Ha avuto poco spazio ma gli e’ bastato per creare scompiglio nella difesa giallorossa e segna la rete finale del quattro a zero. )

Piotr ZIELINSKI 7 – In ripresa fisicamente post covid-19 la sua presenza in capo e’ una garanzia. Molto bello l’assist perfetto per l’inserimento di Mertens nel primo tempo (dal 78′ ELMAS Sv).

Lorenzo INSIGNE 7,5 – Merita questo voto gia’ solo per la perla creata e messa in rete, sbloccando la gara con una bella punizione. Il suo omaggio a Diego ci ha emozionati, come anche la dedica al goal. Bravo.

Dries Mertens 6,5 – In rete insieme ad Insigne gioca comunque una buona gara. ( Dall’83′ PETAGNA Sv ).

All. Gattuso 6,5 – Buona la preparazione alla gara, studiata bene. I vari moduli, le varie opportunita’ serviranno anche in futuro per le piu’ competizioni alle quali il Napoli partecipera’.

Fonte foto:ck12