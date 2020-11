“Stamattina un carabiniere in borghese sul treno Eav Cumana all’altezza di Edenlandia chiede ad un passeggero di indossare la mascherina. Ne nasce una discussione e poi un’aggressione. Il carabiniere è ricoverato in ospedale per sospetta frattura del setto nasale”. A raccontarlo è il presidente Eav, Umberto De Gregorio.

Il comunicato continua: “L’aggressore è stato arrestato. Ci sono commenti da poter fare? Purtroppo solo rabbia e sgomento. Solidarietà al Carabiniere e forza a tutti per andare avanti”.