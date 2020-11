Niente scuole in presenza a Poggiomarino, anche se la Regione dovesse decidere oggi per la riapertura di asili e prima elementare. Il sindaco Maurizio Falanga ha infatti emanato un’ordinanza che tiene chiusi i plessi fino ad almeno il 6 dicembre in attesa di successive decisioni figlie del quadro epidemiologico in città e sull’intero territorio.

L’ordinanza non è la prima emanata dai sindaci della Campania e del Vesuviano. A Pagani, ad esempio, le scuole resteranno chiuse addirittura fino all’11 gennaio in attesa di altre disposizioni.