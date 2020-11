Francesco Rapuano, 36 anni, ha perso la vita nella notte in via Nazionale delle Puglie, lunga arteria che collega Poggioreale con la zona orientale del capoluogo partenopeo, dopo un pauroso incidente stradale. L’uomo era originario del Vasto, sposato e con una figlia. Al momento dell’impatto guidava uno scooter, quando si è violentemente con un’auto, una Fiat Panda, che veniva in senso opposto di marcia.

Sul posto è giunta la Polizia Municipale per i rilievi. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire: non è ancora acclarato se Rapuano abbia sbandato nel tentativo di evitare una buca. L’impatto è stato frontale, l’auto è finita sulla corsia opposta. Il 36enne è deceduto sul colpo. Il cadavere portato al Policlinico per l’autopsia.