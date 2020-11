«Avviso rivolto a tutti, compresi i funzionari comunali. Visto quello che sta succedendo in varie città del meridione con allagamenti e danni a case e persone, se i preposti non prenderanno provvedimenti per la pulizia e bonifica degli Alvei saranno denunciati alle autorità fiudiziare competenti e toglierò loro le posizioni organizzative, quindi gli emolumenti che ingiustificatamente prendono». È la dura presa di posizione del sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito.

Il primo cittadino continua sui social: «Non sono solo parole, ma è quello che farò. Meglio essere ricordato come Autoritario che incapace», conclude.