Scuole chiuse fino al 3 dicembre a Sant’Anastasia, nel vesuviano. Il sindaco Carmine Esposito ha annunciato un’ ordinanza con la quale prolunghera’ la sospensione della didattica in presenza dopo aver preso atto “della totale confusione e precarieta’ delle misure di sicurezza”. “E’ una decisione sofferta – ha detto Esposito, medico all’ospedale Cardarelli di Napoli – che ho dovuto prendere per il senso di responsabilita’ che nutro verso i miei concittadini. In questi giorni abbiamo dovuto prendere atto anche del fallimento del numero verde per prenotare il tampone per i bambini ed i docenti che dovrebbero tornare a scuola il 24, con persone rimaste in attesa ore senza ricevere risposta.”

“Di fronte a questo – ha aggiunto il sindaco di Sant’ Anastasia – e della curva epidemiologica, che qui ha raggiunto una consistenza importante nelle ultime settimane, non potevo far altro che scegliere di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino al 3 dicembre”. ” Spero che nel frattempo ci sia qualche segnale di speranza, ma se cosi’ non dovesse essere sono pronto a prendere decisioni drastiche anche se impopolari a tutela della salute pubblica – ha detto ancora il sindaco -. I bambini si sono responsabilizzati e la dad in questa fase delicatissima sembra essere l’unica soluzione. E’ singolare che fino a quando eravamo zona gialla le scuole fossero chiuse, ed ora, che siamo zona rossa, dalla Regione si apprestano a riaprirle”. Esposito ha annunciato che a giorni sara’ istituita un’ ambulanza comunale con medici ed infermieri per l’assistenza ai soli malati Covid, “totalmente abbandonati a loro stessi”, ha sottolineato.