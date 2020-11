Un incidente stradale è avvenuto, ieri sera 10 novembre, sulla litoranea di Battipaglia. Un ragazzo di 23 anni, Vito Nicola Junior Nobile, è morto in seguito allo schianto. La tragedia si è consumata all’altezza del lido Lago. Ancora da accertare la dinamica che ha causato l’impatto mortale, ma soltanto la vettura a bordo della quale viaggiava la vittima è coinvolta. L’auto, uscita fuori strada, è finita contro un palo della pubblica illuminazione.

