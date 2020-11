“Questa mattina, insieme ad alcuni consiglieri e tecnici comunali, mi sono recato a Piano del Principe, un’area spesso interessata dall’abbandono illecito dei rifiuti e dai roghi che rendono l’aria irrespirabile, provocando danni alla salute di tutti noi. Ne abbiamo ripulito una porzione importante da plastiche e rifiuti vari abbandonati”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Il primo cittadino aggiunge: “Continueremo ad attenzionare questa zona, come diverse altre. La Polizia Municipale eseguirà controlli sistematici su tutto il territorio, come già sta avvenendo in questi giorni. I responsabili saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria competente”.