«In questi minuti la Polizia Municipale sta eseguendo operazioni di controllo a carico di attività commerciali presenti sul territorio, per verificare il rispetto della normativa anticovid. Ad annunciare la task force in corso è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: «Vi invito categoricamente ad attenervi strettamente alle vostre attività lavorative, a limitarvi agli acquisti di beni di primaria necessità, evitando contatti sociali con soggetti non appartenenti al nucleo di familiari conviventi».

Questo, intanto, l’ultimo bollettino sui casi di positività a San Giuseppe Vesuviano. La situazione complessiva: salgono a 250 i soggetti risultati positivi nel corso di questa seconda fase epidemica. 71 concittadini sono già stati dichiarati guariti a seguito di negatività al doppio tampone di controllo. 179 sono gli attualmente positivi.