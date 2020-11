“Mi hanno appena comunicato tre ulteriori decessi per covid, già accertati, di nostri concittadini. Altri, purtroppo, sono in corso di accertamento. Alle loro famiglie esprimo vicinanza per il grande dolore. Ogni perdita, a causa di questo dannato virus, è troppo”. A comunicarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Il primo cittadino aggiunge: “È l’ora del silenzio, del rispetto, della preghiera per le vite che stiamo perdendo, della responsabilità assoluta, anche ogni oltre regola imposta, per non perdere altri cari. È una sera triste per la nostra città”.