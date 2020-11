“Amministrare una comunità impone equilibrio, buon senso ed, al contempo, rigore.

Per tale ragione, in tempi di grandi difficoltà anche economiche, ho ritenuto congruo, da un lato, disporre la esenzione dal pagamento della sosta su strisce blu, fino al 31 gennaio 2021″. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

“Dall’altro, ho ribadito la richiesta di massimo rigore nel garantire il rispetto di tutte le norme vigenti, in tema di viabilità ed anti diffusione del Covid”. Proprio nelle scorse settimana c’erano state polemiche in tal senso per alcune multe comminate ai commercianti sangiuseppesi.