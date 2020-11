«Mi hanno appena comunicato un ulteriore decesso per covid. Altri, purtroppo, sono in corso di accertamento. Alla famiglia esprimo vicinanza per il grande dolore. Ogni perdita, a causa di questo dannato virus, è troppo». Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. Appena ieri in città c’erano stato altri tre decessi di persone ricoverate per Coronavirus.

Il primo cittadino aggiunge: «Ricordo a tutti che è vietato recarsi a casa di parenti, amici o comunque persone non conviventi. È l’ora del silenzio, del rispetto, della preghiera per le vite che stiamo perdendo, della responsabilità assoluta, anche ogni oltre regola imposta, per non perdere altri cari».