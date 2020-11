Pomeriggio di controlli a San Giuseppe Vesuviano, dove la Polizia Municipale ha effettuato molteplici controlli in relazione al divieto di spostamento al di fuori del comune di residenza. Ad annunciarlo è stato il sindaco Vincenzo Catapano, che ha informato sulle numerose multe elevate a chi si trovava in giro e fuori città senza un reale motivo di necessità.

«Decine i veicoli ed i conducenti già sottoposti a controllo. Sanzioni di 400 Euro per i trasgressori», ha proseguito il primo cittadino che è tra i più insistenti in questa fase nei controlli per garantire il rispetto della Zona Rossa in Campania.