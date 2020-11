Chiuso per 5 giorni e sanzionato dalla Polizia Municipale un altro esercizio commerciale, in via Carbonari a San Giuseppe Vesuviano, per inosservanza delle norme previste dal Dpcm del 3 novembre 2020. L’attività commerciale esponeva in vendita beni la cui vendita è vietata in zona rossa.

I vigili hanno anche effettuati controlli alle persone sugli spostamenti e sugli assembramenti. Elevate numerose sanzioni. Il sindaco Vincenzo Catapano commenta: «Le regole valgono per tutti, indistintamente, e devono essere rispettate tutte ed indistintamente. Non essere sanzionati è semplicissimo: basta rispettare la legge».