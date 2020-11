I carabinieri di San Giuseppe Vesuviano agli ordini del maresciallo Giuseppe Sannino – in collaborazione con il personale ispettivo dell’Asl Napoli 3 Sud – hanno controllato uno stabilimento di produzione di prodotti per l’infanzia dove un 45enne aveva allestito un opificio tessile. L’azienda, secondo gli investigatori, non aveva adottato le misure per garantire la sicurezza dei lavoratori. I Carabinieri, durante il controllo, hanno trovato un dipendente all’opera assunto “a nero”.

Riscontrate violazioni sulla salubrita’ e sicurezza del luogo di lavoro, sulle certificazioni e la formazione dei lavoratori. L’opificio e’ stato sequestrato e al titolare sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 15mila euro.