Ancora sanzioni a San Giuseppe Vesuviano per chi è stato trovato a circolare in città senza alcuna motivazione valida.

Questa mattina la Polizia Municipale ha effettuato molteplici controlli in relazione al divieto di spostamento al di fuori del comune di residenza. Una persona è stata sanzionata, per Euro 373,34 ciascuna, per essersi recata in un Comune diverso da quello di residenza senza alcuna motivazione valida.