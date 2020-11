La Polizia Municipale sta effettuando molteplici controlli per verificare il rispetto delle restrizioni previste dal Dpcm vigente che ha istituito la “Zona Rossa” in Campania. «Sono state appena elevate sanzioni per 373 euro ciascuna, a persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, che circolavano nello stesso veicolo senza osservare le norme in materia di distanziamento». Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Il primo cittadino aggiunge: «I controlli saranno intensificati. Quando ho detto che non consentiremo che non si rispettino le regole necessarie a sconfiggere questo dannato virus, ho preso un impegno con la città, che non sarà deluso».