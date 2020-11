“Abbiamo ricevuto il flusso dati inviato dall’ASL per il periodo 24 – 26 novembre. Registriamo ulteriori 112 cittadini positivi e 58 guariti”. A comunicarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che non smette di ricordare le raccomandazioni per evitare il contagio.

In città salgono a 992 i soggetti risultati positivi nel corso di questa seconda fase epidemica, 424 cittadini sono già stati dichiarati guariti a seguito di negatività al tampone di controllo, mentre 568 sono gli attualmente positivi.