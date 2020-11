Si registrano altri quattro decessi per Covid-19 a Bacoli. Lo ha annunciato il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, esprimendo il proprio cordoglio per le vittime. Queste le sue parole: “Bacoli piange quattro nostri concittadini, positivi al Coronavirus, che sono purtroppo deceduti. Non ce l’hanno fatta. Lasciano figli, nipoti, sorelle. Un forte abbraccio alle loro famiglie.” Il primo cittadino rende noto che negli ultimi giorni si sono registrati 38 nuovi contagi e 23 guarigioni.

“Esorto la comunità a riscontrare i dati attraverso questa pagina. C’è bisogno di unità, responsabilità. Ognuno è chiamato a fare la propria parte. Sono al vostro fianco. Stringiamoci al dolore di chi ha perso un proprio caro a causa di questa terribile pandemia. Nel silenzio. Forza” – conclude.