Si è temuto il peggio ieri in via Ripuaria a Pompei, quando auto in corsa si schianta contro Ape car. Una Lancia Y, come testimonia il video postato sui social, si è schiantata contro un Ape car mentre faceva rifornimento di benzina. Da accertare il motivo per cui l’auto è finita fuori controllo per poi schiantarsi contro il mezzo fermo. Il benzinaio è riuscito a mettersi in salvo riuscendo a vedere l’auto arrivare a forte velocità.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Anche il conducente dell’auto pare non abbia riportato gravi ferite così come l’uomo nell’apecar nonostante il violenta schianto. Il video, in pochi minuti, fatto il giro dei social.