Bruno Imparato, punto di riferimento per gli appassionati di sport, è deceduto a seguito della infezione del Coronavirus. A renderne nota la scomparsa, il primo cittadino di Pompei Carmine Lo Sapio. «Pompei continua a pagare a caro prezzo il diffondersi della Pandemia da Covid 19. Ieri ci ha lasciato anche Bruno Imparato che è stato un punto di riferimento per diverse generazioni nell’ambito sportivo. Il suo amore per la pallavolo lo ha portato ad essere conosciuto presso le società di diversi comuni».

E ancora: «Il suo ricordo e il suo sorriso, restano indelebili nel cuore di chi lo ha conosciuto. Alla sua famiglia e a tutto il mondo del volley, le condoglianze di tutta la città di Pompei».