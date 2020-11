Crescono i contagi a Poggiomarino ed il sindaco Maurizio Falanga emana un’ordinanza ulteriormente restrittiva. Nel documento si legge che è vietato fumare e mangiare su strade pubbliche, sono vietati gli assembramenti dalle 22 alle 5 nella stazione della Circumvesuviana, dove pare che qualcuno si sia riunito di notte per sfuggire al coprifuoco.

E ancora la domenica pomeriggio gli esercizi commerciali dovranno chiudere alle 14, chiaramente non vale per le farmacie. Ancora è raccomandato agli istituti bancari ed alle Poste di evitare gli assembramenti all’esterno dei relativi uffici. Infine si sottolinea che il mercato settimanale del mercoledì consentito solo per chi vende generi consentiti dal Dpcm.