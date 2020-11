Dopo un periodo di transizione ritorna con Forza Italia. Nel corso dell’ufficializzazione del gruppo consiliare a Poggiomarino ha aderito anche Antonio Bonagura, che spiega il percorso che lo ha visto sin dall’età di 12 anni nel movimento azzurro in giro per tutta Italia, tra manifestazioni, convention e altri eventi, seguendo le orme di suo padre che sin dal 1994 è uno dei fedelissimi del partito del Cavaliere. Nonostante un suo allontanamento da Forza Italia, Antonio Bonagura ha deciso di tornare nuovamente alla carica impegnandosi oltre che nell’assise comunale che lo vedrà protagonista, anche all’interno del partito a livello locale, convinto di poter dare il suo contributo in maniera ancor più incisiva.

In tal senso ha voluto dichiarare: «Una scelta dettata dalla certezza di poter contribuire attivamente a rifondare un partito che può dare ancora lustro al centrodestra e che per tanti, forse troppi anni è stato assente sul nostro territorio. L’adesione al gruppo consiliare di Forza Italia inoltre rappresenta un passaggio obbligato che oltremodo raffigura un rafforzamento del gruppo stesso a sostegno della realizzazione del programma di governo».