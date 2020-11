Ci saranno domani le esequie di don Bruno Montanaro, il sacerdote stimmatino di Poggiomarino stroncato dal Coronavirus. L’ultimo saluto si terrà direttamente al cimitero. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo della Diocesi di Nocera-Sarno, Giuseppe Giudice e da monsignor Giancarlo Maria Bregantini. La funzione sarà trasmessa in diretta Facebook per permettere a tutti i fedeli di seguirla.

Don Bruno era ricoverato da due settimane all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era stato trattato con ossigeno via Cpap, poi l’aggravamento in terapia intensiva fino al decesso avvenuto all’alba di ieri. Don Montanaro aveva 80 anni, veronese di nascita, è stata a Poggiomarino per 20 anni in tre diverse fasi.