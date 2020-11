Ancora vento fortissimo a Sarno, dove l’emergenza come tutto il territorio durerà fino a domani. Paura tra gli svincoli di Palma Campania ed appunto Sarno dell’A30 dove le terribili raffiche hanno provocato il semiribaltamento di due camion telonati, particolarmente “sensibili” proprio alla furia delle folate e per cui si consiglia sempre di non circolare in condizioni del genere.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. L’autostrada resta aperta in attesa di rimuovere i mezzi con l’arrivo del soccorso stradale. Insomma, è necessario praticare molta prudenza in quel tratto dove non mancano i pericoli.