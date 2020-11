Paura a Serino nella mattinata di ieri. Un incendio è divampato in uno stabile in via Fiume Sabato. Quattro gli appartamenti interessati. Le fiamme si sono estese a una Nissan Micra che è stata completamente distrutta. Danneggiata anche la facciata di un altro edificio. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Avellino che hanno lavorato alcune ore per spegnere le fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Solofra per i rilievi di propria competenza. L’incendio si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito. Nessuno è rimasto ferito. Gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili.