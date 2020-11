Brutto incidente tra un mezzo dei vigili del fuoco e una Nissan di colore bianco. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio a Nocera Inferiore, sul delicato incrocio tra Via Napoli e via Rea. Il camion dei pompieri era partito pochi minuti prima dalla vicina caserma e si scontrato con la vettura.

Il bilancio è di due feriti: un pompiere e il conducente dell’auto. Sul posto gli uomini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Il traffico, in una zona nevralgica della mobilità cittadina, è rimasto bloccato per diverso tempo. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi.