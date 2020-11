Partirà a breve a Palma Campania il drive in tamponi gestito dall’Esercito. Ieri nell’area mercato cittadina sono arrivate le tende, mentre oggi si sta lavorando agli ultimi dettagli. Un servizio voluto dall’Asl Napoli 3 e di cui beneficeranno i cittadini dell’area vesuviana e del Nolano. Un altro punto sarà allestito nei prossimi giorni anche a Brusciano.

Sul posto per coordinare i lavori anche il sindaco palmese, Nello Donnarumma: «Stamattina nell’area mercato per le ultime disposizioni per la partenza dei tamponi in drive in. Solo con atti concreti possiamo sconfiggere “il Mostro “. Palma Campania si dimostra, ancora una volta, in prima linea in questa battaglia».