Altri 9 milioni 600mila euro per finanziare ulteriori undici interventi per migliorare la rete stradale regionale campana. Lo annuncia il governatore Vincenzo De Luca in un post su Facebook, ricordando che la somma e’ stata stanziata nel corso dell’ultima riunione di Giunta e sottolineando che “si amplia ulteriormente il Piano Strade avviato dalla Regione Campania per migliorare e mettere in sicurezza le arterie di collegamento di tanti territori delle aree interne e periferiche”. Tra gli altri, finanziati con 1,3 milioni di euro, i lavori di messa in sicurezza della viabilita’ comunale del centro urbano e delle zone limitrofe di Apice, nel Beneventano; la messa in sicurezza di via della Carita’ a Moschiano (Avellino) con 1 milione; il miglioramento della viabilita’ del centro urbano di Palma Campania, nel Napoletano, con 1 milione e 290mila euro; la ristrutturazione di varie strade comunali a Portico di Caserta con 500mila euro; l’intervento di messa in sicurezza della strada comunale Casaletto-Fortino, nel territorio comunale di Casaletto Spartano (Salerno), e delle strade adiacenti.

“Complessivamente grazie al Piano Strade, dal 2018 ad oggi sono stati investiti dalla Regione Campania circa 600 milioni di euro, avviando a realizzazione oltre 300 interventi su altrettante arterie di collegamento, dove per anni non si e’ intervenuto per effetto dei tagli ai trasferimenti dallo Stato centrale alle Province e ai Comuni”, spiega De Luca rivendicando che “la Regione Campania apre cantieri, crea lavoro, migliora il territorio”.