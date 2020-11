Palma città cardioprotetta. «Abbiamo iniziato l’installazione dei primi defibrillatori sul territorio e continueremo a farlo nei prossimi mesi. Un risultato raggiunto grazie al nostro vicesindaco Mimmo Rainone che proietta Palma Campania tra le realtà sempre più all’avanguardia in tema di diritto alla salute e di prevenzione». Ad annunciarlo è il sindaco Nello Donnarumma.

I defibrillatori installati sono al momento sono già cinque, di cui uno in dotazione a Coc che sta lavorando in questa fase per l’emergenza Coronavirus. L’obiettivo è di fornire la città di quanti più strumenti salvavita possibili.