“Visto il clima di incertezza e valutato che ancora non sono pervenuti i risultati dello screening su base volontaria che si sta ancora effettuando in queste ore. Dato e considerato che non ci è pervenuta ancora comunicazione dalla Regione Campania abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado sul territorio di Palma Campania fino al 28 novembre. Vi tengo aggiornati su tutto”. Ad annunciarlo il sindaco Nello Donnarumma.

Le scuole resteranno chiuse a Palma, dunque, almeno questa settimana anche se oggi la Regione dovesse decidere per la riapertura degli asili e delle prime elementari. Il vertice con l’Unità di Crisi ci sarà nel pomeriggio.