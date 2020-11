Ecco i contagi di oggi in Campania divisi per i singoli comuni. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati oltre 2800. Segue l’elenco dei contagi per residenza rilevati nella regione in giornata.

Acerra 22

Afragola 12

Altavilla Silentina 4

Amalfi 4

Angri 18

Arienzo 3

Arzano 5

Atripalda 4

Avella 6

Avellino 11

Aversa 12

Bacoli 17

Baiano 18

Battipaglia 5

Bellizzi 4

Benevento 6

Boscoreale 13

Boscotrecase 2

Bracigliano 3

Brusciano 25

Caiazzo 3

Caivano 25

Calvizzano 4

Campagna 6

Camposano 8

Capodrise 12

Capua 7

Carbonara Di Nola 7

Cardito 4

Casagiove 11

Casal Di Principe 5

Casalnuovo Di Napoli 7

Casaluce 3

Casamarciano 8

Casandrino 9

Casapulla 7

Casavatore 9

Caserta 30

Casoria 29

Castel Campagnano 4

Castel Di Sasso 3

Castel Morrone 3

Castel San Giorgio 3

Castel Volturno 5

Castellammare Di Stabia 60

Castello Del Matese 2

Castello Di Cisterna 4

Cava De’ Tirreni 30

Cercola 18

Cervino 3

Cesa 5

Cicciano 4

Cimitile 6

Crispano 5

Curti 5

Cusano Mutri 7

Dragoni 3

Durazzano 6

Eboli 21

Ercolano 42

Fisciano 4

Francolise 5

Frattamaggiore 12

Frattaminore 6

Frignano 4

Gioia Sannitica 4

Giugliano In Campania 67

Gragnano 26

Grazzanise 6

Gricignano Di Aversa 3

Grumo Nevano 7

Lauro 7

Lusciano 6

Macerata Campana 6

Maddaloni 26

Maiori 4

Marano Di Napoli 42

Marcianise 33

Mariglianella 10

Marigliano 21

Massa Di Somma 13

Melito Di Napoli 22

Mercato San Severino 7

Monte Di Procida 9

Montecorvino Rovella 3

Monteforte Irpino 3

Montoro 7

Mugnano Di Napoli 12

Napoli 304

Nocera Inferiore 32

Nocera Superiore 12

Nola 60

Orta Di Atella 9

Ottaviano 11

Pagani 38

Palma Campania 7

Parete 3

Pellezzano 6

Piana Di Monte Verna 4

Piano Di Sorrento 3

Pietramelara 4

Pimonte 3

Poggiomarino 14

Pollena Trocchia 21

Pomigliano D’Arco 26

Pompei 13

Pontecagnano Faiano 8

Pontelatone 4

Portici 44

Pozzuoli 47

Pratella 4

Qualiano 14

Quarto 20

Recale 5

Rocca D’Evandro 5

Roccarainola 10

Salerno 35

San Cipriano Picentino 3

San Felice A Cancello 19

San Gennaro Vesuviano 7

San Giorgio A Cremano 82

San Giuseppe Vesuviano 9

San Marco Evangelista 7

San Marzano Sul Sarno 3

San Nicola La Strada 11

San Paolo Bel Sito 8

San Prisco 9

San Sebastiano Al Vesuvio 7

San Tammaro 7

San Vitaliano 5

Santa Maria A Vico 6

Santa Maria Capua Vetere 15

Santa Maria La Carita’ 8

Sant’Agata De’ Goti 7

Sant’Anastasia 12

Sant’Antimo 10

Sant’Antonio Abate 18

Sant’Egidio Del Monte Albino 4

Sarno 19

Saviano 33

Scafati 14

Scisciano 8

Sessa Aurunca 4

Siano 3

Sicignano Degli Alburni 3

Somma Vesuviana 28

Sorrento 4

Sperone 4

Striano 9

Terzigno 8

Teverola 7

Torre Annunziata 21

Torre Del Greco 48

Trecase 4

Trentola Ducenta 14

Tufino 9

Vico Equense 12

Villa Di Briano 4

Villaricca 26

Volla 25