Sono 4.309 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 22.696 tamponi. Dei 4.309 nuovi casi, 299 (il 6,9%) sono sintomatici e 4.010 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall’inizio della pandemia è 82.318, mentre sono 1.097.897 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 15 i nuovi decessi legati al coronavirus, con il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza in Campania che supera quota 800 e raggiunge gli 811. Sono 984 i guariti di oggi: il totale dei guariti è 16.001.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 4.309

di cui:

Asintomatici: 4.010

Sintomatici: 299

Tamponi del giorno: 22.696