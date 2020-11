In Campania oggi ci sono 4601 nuovi contagi da Coronavirus. Ecco come sono divisi tra Comuni così come diffuso dall’Unità di Crisi regionale.

Acerno 40

Acerra 21

Afragola 2

Agerola 4

Alife 5

Altavilla Silentina 6

Alvignano 2

Amalfi 3

Anagni 20

Apollosa 8

Aquara 10

Ariano Irpino 9

Arienzo 3

Arpaia 21

Atena Lucana 11

Auletta 7

Avella 64

Avellino 58

Aversa 24

Bacoli 3

Baia E Latina 10

Baiano 2

Barletta 9

Baronissi 22

Battipaglia 3

Bellizzi 3

Bellona 31

Biccari 3

Bonea 18

Boscoreale 7

Boscotrecase 4

Bracigliano 22

Buccino 2

Caggiano 4

Caianello 2

Caiazzo 29

Calabritto 10

Calvanico 4

Calvi Risorta 11

Calvizzano 9

Campagna 5

Campoli Del Monte Taburno 3

Camposano 7

Cancello Ed Arnone (Ce) 3

Candida 2

Capaccio 2

Capaccio Paestum 12

Capodrise 3

Capriati A Volturno 3

Capriglia Irpina 4

Capua 4

Carbonara Di Nola 14

Carife 13

Carinaro 2

Carinola 19

Casagiove 21

Casalbore 2

Casalduni 12

Casalnuovo Di Napoli 7

Casaluce 2

Casamicciola Terme 8

Casandrino 10

Casapesenna 7

Casapulla 6

Casavatore 97

Casola Di Napoli 25

Castel Di Sangro 3

Castel Di Sasso 5

Castel Morrone 3

Castel San Giorgio 23

Castel Volturno 3

Castelfranci 3

Castellabate 67

Castellammare Di Stabia 18

Castello Di Cisterna 3

Cava De Tirreni 16

Cava De’ Tirreni 4

Cellole 25

Cerreto Sannita 2

Cervinara 7

Cervino 10

Cesa 6

Cetara 14

Cicciano 2

Cinisello Balsamo 2

Colliano 3

Comiziano 5

Contursi Terme 3

Corbara 15

Crispano 3

Curti 2

Dragoni 2

Dugenta 29

Eboli 83

Ercolano 2

Falciano Del Massico 9

Foiano Di Val Fortore 3

Fontanarosa 3

Fontegreca 3

Forchia 7

Forino 2

Forio 6

Formicola 2

Fragneto Monforte 3

Frasso Telesino 15

Frattamaggiore 8

Frattaminore 6

Frignano 6

Gallo Matese 5

Giffoni Sei Casali 4

Ginestra Degli Schiavoni 3

Gioia Sannitica 108

Giugliano In Campania 14

Gragnano 3

Greci 18

Gricignano Di Aversa 4

Grottaminarda 9

Grumo Nevano 2

Guardia Lombardi 4

Ispani (Sa) 2

Lacco Ameno 2

Lauro 2

Liberi 4

Lucera 27

Lusciano 21

Macerata Campania 65

Maddaloni 2

Manocalzati 56

Marano Di Napoli 56

Marcianise 8

Mariglianella 29

Marigliano 9

Massa Di Somma 4

Massa Lubrense 32

Melizzano 11

Mercato San Severino 13

Mercogliano 10

Meta 3

Meta Sorrento 2

Minori 3

Minturno 2

Mirabella Eclano 3

Moio Della Civitella 22

Mondragone 2

Montaguto 8

Montecalvo Irpino 4

Montecorvino Pugliano 7

Montecorvino Rovella 28

Monteforte Irpino 2

Montefredane 2

Montemarano 2

Montemiletto 12

Montesarchio 23

Morcone 4

Mugnano Del Cardinale 27

Mugnano Di Napoli 499

Napoli 3

Napoli (Na) 27

Nocera Inferiore 23

Nocera Superiore 45

Nola 2

Non Definito. 6

Nusco 7

Olevano Sul Tusciano 3

Omignano 51

Orta Di Atella 3

Ospedaletto D’Alpinolo 70

Paduli 26

Pagani 8

Pannarano 5

Paolisi 9

Parete 4

Paupisi 9

Pellezzano 2

Piano Di Sorrento 3

Pietradefusi 3

Pietramelara 2

Pimonte 14

Poggiomarino 23

Pollena Trocchia 34

Pomigliano D’Arco (Na) 24

Ponte 7

Pontelandolfo 2

Pontelatone 56

Portici 10

Positano 2

Potenza 60

Prata Di Principato Ultra 2

Prata Sannita 3

Pratella 6

Prignano Cilento 8

Procida 42

Qualiano 34

Ravello 14

Recale 2

Riardo 2

Roccadaspide 6

Roccapiemonte 19

Roio Del Sangro 4

Rotondi 6

Ruviano 2

Sala Consilina 49

Salerno 2

Salza Irpina 16

San Cipriano D’Aversa 3

San Cipriano Picentino 38

San Gemini 7

San Gennaro Vesuviano 35

San Giorgio A Cremano 5

San Giorgio Del Sannio 2

San Giovanni A Piro 49

San Giuseppe Vesuviano 7

San Mango Piemonte 15

San Marcellino 9

San Martino Sannita 6

San Nicola Baronia 25

San Nicola La Strada 3

San Nicola Manfredi 9

San Paolo Bel Sito 4

San Potito Ultra 12

San Prisco 7

San Sossio Baronia 8

San Tammaro 4

San Valentino Torio 6

Sangiorgio A Cremano 23

Santa Maria A Vico 27

Santa Maria Capua Vetere 2

Santa Maria La Carita’ 5

Santa Paolina 7

Sant’Agnello 39

Sant’Angelo A Cupolo 2

Sant’Angelo D’Alife 22

Sant’Antimo 7

Sant’Antonio Abate 12

Sant’Arpino 2

Sant’Arsenio 3

Sanza 14

Sarno 14

Saviano 10

Savignano Irpino 28

Scalea 10

Scisciano 4

Serino 17

Sessa Aurunca 2

Siano 2

Sirignano 4

Solopaca 56

Sorbo Serpico 4

Sparanise 4

Sperone 4

Striano 12

Succivo 4

Summonte 7

Telese Terme 30

Terzigno 5

Torella Dei Lombardi 48

Torre Annunziata 71

Torre Del Greco 8

Trecase 18

Treviso 8

Tufino 4

Vallesaccarda 4

Vallo Della Lucania 3

Venticano 12

Vico Equense 2

Vietri Sul Mare 9

Villa Di Briano 14

Villamaina 36

Villaricca 8

Vitulano 2

Vitulazio 31