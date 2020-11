Ci sono 4.079 nuovi casi di Covid in Campania, in aumento rispetto a ieri, ma cresce anche il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che sono 25.510. Il numero di positivi sui tamponi scende cosi’ al 15,99%. Gli asintomatici sono 3.750, mentre 509 persone presentano sintomi. È quanto riporta il bollettino diramato dall’unita’ di crisi della Regione Campania. In aumento il numero di decessi avvenuti nelle ultime 24 ore: sono 40, mentre nella giornata di ieri erano stati 31. I guariti sono 878. Dall’inizio dell’emergenza Covid si registrano in Campania 104.065 casi su 1.221.582 tamponi. Il totale dei decessi e’ 967, mentre sono 19.878 i guariti.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 4.079

di cui:

Asintomatici: 3.570

Sintomatici: 509

Tamponi del giorno: 25.510

Totale positivi: 104.065

Totale tamponi: 1.221.582

​Deceduti: 40 (*)

Totale deceduti: 967

Guariti: 878

Totale guariti: 19.878

* Deceduti tra il 7 e il 12 novembre novembre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 183

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 2.153​