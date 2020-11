Nuovo balzo in avanti dei contagi registrati nell’arco di 24 ore in Campania. Oggi l’unita’ di crisi regionale segnala altri 4.508 casi, il numero piu’ alto di sempre. In aumento anche il numero di tamponi processati, pari a 23.897, resta quindi mediamente stabile la percentuale di positivi rispetto ai tamponi. Dei nuovi positivi al Covid, 370 sono sintomatici e i restanti 4.138 asintomatici. Alto anche il numero di decessi giornalieri, 40, ma l’unita’ di crisi precisa che sono avvenuti tra il 12 ottobre e il 5 novembre e registrati oggi. I guariti sono 320. Dall’inizio dell’emergenza a oggi, il totale dei contagi in Campania ammonta a 78.009 su oltre un milione di tamponi. Sono 796 i deceduti e 15.017 i guariti.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 4.508

di cui:

Asintomatici: 4.138

Sintomatici: 370

Tamponi del giorno: 23.897

Totale positivi: 78.009

Totale tamponi: 1.075.201

​Deceduti: 40 (*)

Totale deceduti: 796

Guariti: 320

Totale guariti: 15.017

(*) deceduti tra il 12 ottobre e il 5 novembre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 180

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.677