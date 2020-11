Sono 3.860 i nuovi casi positivi in Campania (59.600 in totale), di cui 3.686 asintomatici e 174 sintomatici. Tre i deceduti tra il 28 e il 31 ottobre (676 da inizio emergenza). Sono 21.785 i tamponi effettuati (980.619 in totale) e 409 i guariti (11.746 in totale). Quanto ai posti letto, sono 170 quelli occupati in terapia intensiva (227 ancora attivabili) e 1.416 quelli di degenza occupati (1.500 ancora attivabili). E’ quanto si legge nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.860

di cui:

Asintomatici: 3.686

Sintomatici: 174

Tamponi del giorno: 21.785

Totale positivi: 59.600

Totale tamponi: 980.619

​Deceduti: 3 (*)

Totale deceduti: 676

Guariti: 409

Totale guariti: 11.746

* Deceduti tra il 28 e il 31 ottobre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 170

Posti letto di degenza attivabili: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.416