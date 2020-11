Sono 2.158, di cui 227 sintomatici, i nuovi positivi al Covid rilevati ieri in Campania, su 15.739 tamponi. L’incidenza dei casi sui test e’ al 13,71%, contro il 13,22% del giorno prima. Boom dei guariti nelle ultime 24 ore, ben 2.091. Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, 201 su 656 posti disponibili. Le degenze ordinarie covid invece aumentano di oltre un centinaio rispetto a ieri, e risultano 2.331 su 3.160 posti disponibili tra sanita’ pubblica e privata. L’unita’ di crisi segnala anche 39 decessi (avvenuti tra il 14 e il 22 novembre ma registrati solo ieri) che portano il totale delle vittime della pandemia in Campania a 1.309.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.158

di cui:

Asintomatici: 1.931

Sintomatici: 227

Tamponi del giorno: 15.739

Totale positivi: 138.431

Totale tamponi: 1.447.867

​Deceduti: 39 (*)

Totale deceduti: 1.309

Guariti: 2.091

Totale guariti: 33.613

* Deceduti tra il 14 e il 22 novembre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 201

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 2.331

* Posti letto Covid e Offerta privata