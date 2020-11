Cinque morti in poche sono lo scenario dalla tragica notte passata al Covid Hospital di Boscotrecase. Tre decessi, come riporta il Mattino online, sono avvenuti in subintensiva, uno in rianimazione e l’altro in Medicina. Tra le vittime pazienti di una vicina casa di riposo, ma anche persone più giovani e che svolgevano una vita regolare e senza bisogno di assistenza.

Allarme da parte del direttore strategico dell’ospedale, Savio Marziani: «Subito lockdown per la Campania – tuona – Al governatore De Luca probabilmente o non arrivano i dati reali dagli ospedali o è consigliato male. Occorre una task force, il problema non è più curare il malato ma accoglierlo. Non possiamo vedere morire le persone per strada, nei gabinetti, nelle ambulanze o nelle auto. Bisogna immediatamente occuparsi dell’accoglienza per i malati offrendo loro un luogo dove poterli accogliere, non possiamo farli morire per strada. In un paese civile questo è inammissibile. Il governatore è consigliato male».