La notizia arriva dal capogruppo in consiglio regionale del MoVimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino: “La mia mattina è iniziata con la notizia di quattro persone positive morte, questa notte a Castellammare nelle ambulanze, in attesa di un posto letto che non c’era. La guerra dei numeri non mi interessa più, e non servono neppure gli ispettori del Ministero per accertare l’ovvio dell’inferno che stiamo vivendo. Ieri ho scritto a Speranza e Conte, a De Luca non scrivo neppure più. L’unica cosa che mi interessa ora è che qualcuno si prenda la responsabilità di salvare la mia gente. Poi verrà il tempo delle colpe. Enormi e gigantesche colpe, grandi quanto il dolore di chi sta perdendo i suoi cari. Voi intanto restate a casa, proteggetevi”.

Al momento la notizia non è stata ancora confermata da fonti mediche, ma c’è di certo che la fila di ambulanze al pronto soccorso resta lunghissima. Una lettura che viene data anche dai responsabili dell’Asl locale del 118 che chiedono interventi e di allestire strutture esterna al fine di potere dare assistenza a tutti i pazienti.