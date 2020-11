Oltre a guanti e mascherine abbandonati, in strada cominciano a vedersi anche dei tamponi lasciati per terra. A denunciarlo è stato un cittadino che ha segnalato la problematica al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli mostrando un’immagine che ritrae appunto un tampone abbandonato in strada. La foto sarebbe stata scattata a Cavalleggeri D’Aosta, nella periferia occidentale di Napoli, tra i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli.

“Ci siamo occupati a varie riprese del tema delle mascherine e dei guanti di protezione abbandonati in strada e sulle spiagge, ed abbiamo proposto delle soluzioni per arginare il problema, come l’utilizzo obbligatorio di guanti esclusivamente in materiale biodegradabile e di mascherine lavabili. Vedere ora che anche i tamponi vengono lasciati in strada ci fa cadere le braccia, ci troviamo di fronte ad un grandissimo grado di irresponsabilità. Non c’è alcun rispetto né verso il territorio né verso il prossimo, sembra che alla gente non importi proprio nulla di arrecare danno all’ambiente o di rischiare di far contagiare le persone. Questo tipo di cittadino va rieducato e per farlo servono punizioni severe, sanzioni pesantissime, ed andrebbe denunciato.”- dichiara il consigliere Borrelli