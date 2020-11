“Proseguono i controlli sul rispetto della disciplina della raccolta differenziata da parte della Polizia Municipale, supportata dal Corpo degli ispettori ambientali. Sanzionate alcune persone che avevano conferito rifiuti non differenziati”. Ad affermarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. La multa per chi non ha correttamente separato gli scarti è stata di 300 euro.

Il primo cittadino aggiunge: “Come ho già detto e non mi stancherò di ripetere per qualche leone da tastiera che si lamenta delle sanzioni: anche a San Giuseppe Vesuviano, non essere sanzionati è semplicissimo. Basta rispettare le regole e non abbandonare rifiuti indifferenziati a caso. Vogliamo una città pulita e la otterremo”.